Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich der Dax am Mittwoch zunächst nicht weiter nach oben tasten. Kurz vor der allgemein erwarteten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Abend halten sich die Investoren bedeckt. An der Wall Street hatten die Kurse im späten Handel nachgegeben, dies dürfte auch den deutschen Leitindex bremsen.