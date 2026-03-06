Mit Blick auf Einzelwerte hierzulande steht unter anderem die Lufthansa im Fokus. Geringere Spritkosten und weniger Ausgaben für verspätete Flüge hatten der Fluggesellschaft 2025 im Tagesgeschäft mehr Gewinn eingebracht. Für 2026 stellte Vorstandschef Carsten Spohr trotz der Verwerfungen durch den Iran-Krieg eine weitere deutliche Steigerung in Aussicht. Damit notierten die Aktien im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate knapp vier Prozent über dem Xetra-Schluss vom Donnerstag.