Die zum Jahresstart wieder in den Mittelpunkt gerückte Marke von 20.000 Punkten dürfte im Dax auch am Freitag im Fokus bleiben. Am Vortag hatte der Leitindex nach einem holprigen Handelsverlauf erstmals seit Mitte Dezember wieder über der runden Marke geschlossen. Doch am Freitag dürfte der Leitindex im frühen Handel wieder unter die Marke rutschen.