Im nachbörslichen US-Handel zeigte sich mit einem zweistelligen Kursrutsch bei Amazon , wie hartnäckig sich die KI-Sorgen der Anleger halten. Der Handelsriese will in diesem Jahr rund 200 Milliarden US-Dollar unter anderem in KI, Chips, Robotik und Satelliten stecken. Damit liegt Amazon noch über dem Investitionsvolumen der Google-Mutter Alphabet . Alphabet-Aktien waren an der Nasdaq tags zuvor zunächst um 8 Prozent abgesackt, holten die Verluste aber fast ganz auf. Amazon werde zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg sehr kritisch sehen, kommentierten Analysten von Goldman Sachs.