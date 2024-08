Steigende Kurse an den Aktienmärkten in den USA und Asien dürften am Freitag auch die Börsen in Europa und damit den Dax stützen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn einen kaum veränderten Start bei 17.688 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,18 Prozent höher erwartet.