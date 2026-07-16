Solange der «erbitterte Kampf» zwischen Optimisten und Pessimisten um die 25.000-Punkte-Marke nicht entschieden sei, bleibe die zukünftige Richtung des Börsenbarometers unklar, ergänzte Thomas Altmann von QC Partners. Trotz der anhaltenden gegenseitigen Angriffe der USA und des Iran im Nahen Osten gingen die Märkte weiterhin von einer «nur kurzen Eskalationswelle» und der baldigen Wiederaufnahme von Verhandlungen aus.