In New York war bis Mitte des Monats der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 dem Gesamtmarkt auf das höchste Niveau seit Anfang 2022 davongerannt. Die Investoren zögerten aber inzwischen, weil sie mit weiteren US-Leitzinserhöhungen rechneten, hiess es bei der Commerzbank. Die Schwäche am US-Aktienmarkt wird am Morgen abgefedert durch Kursgewinne in China. Premierminister Li Qiang sieht das Land in Richtung Wachstumsziele auf einem guten Weg.