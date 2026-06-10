Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch zur Eröffnung wahrscheinlich nicht negativ auf die wieder verschärfte Lage im Nahost-Konflikt reagieren. Allerdings dürfte ein erneuter Schwächeanfall im globalen Technologiesektor die Anleger zunächst davon abhalten, vor den US-Inflationsdaten ins Risiko zu gehen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 0,2 Prozent auf 24.485 Punkte.