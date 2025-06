Die Konsolidierung unter dem Rekordhoch dürfte sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt fortsetzen. Hatte der Dax am Pfingstmontag in einem lethargischen Handel leicht nachgegeben, so dürfte das Börsenbarometer nun auf der Stelle treten. Für einen klaren Trend mangele es bislang an Impulsen, heisst es im Handel.