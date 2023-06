An diesem Donnerstag stehen in Norwegen, der Schweiz und in Grossbritannien Notenbank-Entscheidungen auf der Agenda. Laut Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK dürften alle drei Länder die Zinsen ebenfalls anheben, die Bank of England mit 0,5 Prozentpunkten womöglich sogar stärker als gedacht. Er verwies auf die am Mittwoch veröffentlichten britischen Inflationszahlen für den Mai. Entgegen dem erwarteten Rückgang war die Teuerung auf dem Niveau des Vormonats geblieben und die Kerninflation sogar auf ein 31-Jahres-Hoch geklettert.