Schlechte Nachrichten von Amazon und Intel nach dem US-Börsenschluss vom Vorabend belasten die Börsen am Freitag zusätzlich. Amazon als weltgrösster Online-Händler enttäuschte die Anleger mit seinem Ausblick für das laufende Quartal. Auch der Chiphersteller Intel verfehlte die Erwartungen und will nun in einem milliardenschweren Sparprogramm mehr als 15 Prozent der Arbeitsplätze streichen. Vom vierten Quartal soll vorerst die Dividende wegfallen.