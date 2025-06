Laut dem ING-Rohstoffstrategen Warren Patterson werden neben Öl auch beträchtliche Mengen an Flüssiggas auf dem Seeweg durch die Meerenge abgewickelt. Er vermutet aber, dass eine Blockade für die Iraner einen Schritt zu weit gehen könnte. Denn mehr als 80 Prozent der Ölströme flössen durch die Meerenge nach Asien und so würde eine Blockade eher China treffen. «Die Ölpreisentwicklung heute Morgen deutet darauf hin, dass der Markt nicht an eine Blockade glaubt - zumindest noch nicht», so der Experte.