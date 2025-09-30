Continental sieht nach der Trennung von weiten Teilen seines bisherigen Geschäfts auch als reiner Reifenhersteller Chancen auf einen Verbleib im Dax. «Entwickeln sich die Reifen weiterhin so erfolgreich weiter, gibt es die Chance, im Dax zu bleiben», sagte Konzernchef Nikolai Setzer im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Ob das am Ende reichen werde, um im deutschen Leitindex zu bleiben, werde die Zukunft zeigen. Auf Tradegate legten die Papiere moderat zu./la/jha/