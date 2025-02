Am deutschen Aktienmarkt gab es am Freitag zunächst kaum Unternehmensnachrichten. Die Deutsche Beteiligungs AG hatte am Vorabend angekündigt, nur wenige Tage nach dem Ende des letzten Aktienrückkaufprogramms ein neues zu starten. Binnen eines Jahres will das im Nebenwerte-Index SDax notierte Unternehmen dafür bis zu 20 Millionen Euro ausgeben. Maximal sollen 800.000 eigene Aktien erworben werden, was rund 4,25 Prozent des Grundkapitals entspreche. Vorbörslich legten die Titel zu.