Gestützt auf die Wall Street dürfte der Dax am Montag zunächst etwas weiter zulegen. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,20 Prozent auf 18 043 Punkte. Damit würde sich der Leitindex ein Stück weit von der Marke von 18 000 Punkten absetzen, um die er in den vergangenen Tagen gependelt war.