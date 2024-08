Getragen von der Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA dürfte der Dax am Mittwoch vor der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten etwas höher starten. Die Daten haben grossen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank. Am Vortag hatten bereits US-Erzeugerpreise die Indizes hierzulande, vor allem aber in New York gestützt.