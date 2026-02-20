Der Dax behauptet sich damit über der Marke von 25.000 Punkten, über der Anleger weiter mit einer Rückkehr an das Rekordhoch von Mitte Januar bei gut 25.507 Punkten liebäugeln dürfen. Es ist jedoch fraglich, wie weit sich die Anleger vor dem Wochenende aus der Deckung wagen - insbesondere angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran und der unklaren Folgen für die Weltwirtschaft. Der Ölpreis steigt entsprechend. Derweil gehen die Verhandlungen um Irans umstrittenes Atomprogramm weiter. US-Präsident Trump will in «maximal» 10 bis 15 Tagen einen Deal.