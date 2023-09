Vor dem US-Arbeitsmarktbericht dürften positive Vorgaben aus China den Dax am Freitag zunächst wieder in Richtung der Marke von 16 000 Punkten schieben. Am ersten Handelstag im September signalisierte der X-Dax für den Leitindex ein Plus von 0,19 Prozent auf 15 977 Punkte. Das Kursbarometer der Eurozone, der EuroStoxx 50 , wurde eine Stunde vor Handelsbeginn auch etwas höher erwartet.

01.09.2023 08:17