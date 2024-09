Hierzulande steht die Commerzbank mit zwei Nachrichten im Fokus. So sicherte sich die italienische Grossbank Unicredit einen Anteil an dem Finanzinstitut. Der Bund verkaufte im Rahmen der vor einer Woche angekündigten Platzierung eines Teils der Commerzbank-Aktien 4,49 Prozent der Anteile komplett an die Italiener. Diese waren bereit, mehr zu zahlen, als die Papiere am Dienstagabend an der Börse wert gewesen waren. Die Unicredit erwarb neben den Aktien des Bundes auch weitere Commerzbank-Papiere und kommt somit auf insgesamt rund 9 Prozent der Anteile. Dies könnte Spekulationen anheizen, dass die Italiener das deutsche Finanzinstitut übernehmen wollen.