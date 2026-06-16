Nach dem positiven Wochenstart wegen des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran zum Ende des Krieges zeichnet sich am Dienstag im Dax wenig Bewegung ab. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den Dax einen Start bei 24.909 Punkten, was knapp über dem Schlussniveau vom Vortag liegen würde. Der Dax würde sich damit über der 21-Tage-Linie behaupten, die bei 24.785 Punkten liegt.