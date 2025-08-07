Auch am Donnerstag dürfte der Leitindex Dax den Sprung über die runde Marke von 24.000 Punkten versuchen. An den beiden Vortagen war der deutsche Leitindex knapp daran gescheitert. Ob es gelingt, dürfte auch davon abhängen, wie die Vielzahl an Unternehmenszahlen von den Anlegern aufgenommen wird. Positive Impulse liefern unerwartet starke Exportzahlen Chinas.