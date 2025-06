Für Gerresheimer ging es mit plus 3,0 Prozent deutlicher nach oben, was allerdings nur eine teilweise Erholung vom Vortageskursrutsch impliziert. Die Finanzinvestoren Warburg Pincus und KPS sprechen weiterhin über eine gemeinsame Übernahme des Verpackungsspezialisten. Ob es aber zu einem Angebot komme, sei nicht absehbar, hatte Gerresheimer informiert. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, dass KPS sich nach Gesprächen mit Warburg und einem Blick in die Bücher gegen ein Gebot entschieden habe. Das hatte den Aktienkurs am Dientag nach unten gezogen.