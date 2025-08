Auch zur Wochenmitte ist mit leicht steigenden Kursen am deutschen Aktienmarkt zu rechnen. Damit setzt sich die am Montag begonnene Erholung wohl fort. Der Dax könnte wieder in die jüngste Handelsspanne zwischen etwa 24.000 und 24.500 Zählern zurückkehren, aus der er am Freitag nach überraschend schwachen Arbeitsmarktzahlen aus den USA herausgefallen war.