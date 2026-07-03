Der Rüstungskonzern Rheinmetall prüft derzeit die Auswirkungen des stornierten Auftrags für die Fregatte F126. Sollten keine Abhilfemassnahmen zur kurzfristigen Umsatzkompensation identifiziert werden können, könnten die Umsatzauswirkungen laut Rheinmetall im laufenden Jahr bis zu 300 Millionen Euro betragen, teilte das Unternehmen mit. Näheres dazu soll es zur Veröffentlichung der Quartalszahlen am 6. August geben. Die Rheinmetall-Aktie notierte auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt stabil, nachdem sie sich in der laufenden Woche bereits um 18 Prozent von ihrem jüngsten Kursverfall erholt hatte.