Auch am letzten Handelstag der Börsenwoche dürften am deutschen Aktienmarkt grössere Impulse jenseits des Atlantik ausbleiben. Tags zuvor waren die Handelsplätze in den USA wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen. Am wichtigsten Shopping-Tag des Jahres, dem «Black Friday», wird an den US-Börsen nur verkürzt gehandelt.

24.11.2023 08:15