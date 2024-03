Der Dax dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. Rund eine Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex einen Aufschlag von 0,1 Prozent auf 17864 Punkte. Nach einem kurzen Durchhänger in dieser Woche hatten bereits am Vortag die Zinshoffnungen der Anleger für neuen Schwung am Markt gesorgt. Der deutsche Leitindex hatte eine Bestmarke erreicht, neue Rekorde erlebte auch die Wall Street. Highlight des Tages ist nun der US-Arbeitsmarktbericht.

08.03.2024 08:22