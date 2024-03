Zudem geben weiterhin Quartalsbilanzen und Ausblicke den Ton an der Börse hierzulande an. So nimmt sich der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental nach deutlichen Verbesserungen im abgelaufenen Jahr in der schwächelnden Autozulieferung mehr vor. Vor Sondereffekten sowie Zinsen und Steuern soll die Gewinnmarge etwas deutlicher steigen als bislang am Markt erwartet. Die Papiere zeigten sich auf Tradegate davon wenig beeindruckt.