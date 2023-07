Am deutschen Aktienmarkt warten die Anleger weiterhin auf richtungsweisende Impulse durch die Geldpolitik. So rücken die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed an diesem Abend und der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstagnachmittag näher. Einzelne Aktien indes könnten dagegen von der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison bewegt werden.

26.07.2023 08:16