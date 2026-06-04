Nach schwächeren Vorgaben aus den USA und Asien sind Kursgewinne im Dax am Donnerstag im Feiertagshandel wohl erst einmal nicht zu erwarten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den Dax einen kaum veränderten Start mit 24.786 Punkten. Es geht für den deutschen Leitindex zunächst darum, die 21-Tage-Linie zu halten. Ansonsten könnte aus technischer Sicht schnell wieder die Marke von 24.500 Punkten ins Spiel kommen.