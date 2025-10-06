Der Dax dürfte nach seiner starken Vorwoche wenig verändert in den Montag starten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.405 Punkte. Bereits am Freitag hatte sich im Feiertagshandel unter dem Strich nur wenig getan. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zu Wochenbeginn quasi unverändert erwartet.