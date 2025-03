Zu Wochenbeginn stehen Einkaufsmanager-Indizes aus Europa und den USA auf der Agenda. In den deutschen Aktienindizes treten zudem einige Änderungen in Kraft. Im Dax ändert sich nichts. Derweil steigen der Panzergetriebe-Hersteller Renk , der Vermögensverwalter DWS und der Online-Broker Flatexdegiro vom Nebenwerte-Index SDax in den MDax auf, der die Aktien der mittelgrossen deutschen Unternehmen enthält.