Sollte es in letzter Minute nicht noch einen Einbruch geben, dürfte der Februar für den Dax ein starker Monat werden. Bislang bringt es der Dax im Februar auf ein Plus von rund vier Prozent. «Globale Aktien entwickelten sich im Februar gut, unterstützt durch die KI-Thematik und eine Erholung in China», sagte am Donnerstag ein Aktienstratege von Jefferies.