Der Aktienkurs von Delivery Hero profitierte vorbörslich von einem Medienbericht und stieg auf der Handelsplattform Tradegate um 3,5 Prozent zum Xetra-Schluss. Der Essenlieferdienst stehe unter dem Druck mehrerer Grossaktionäre, einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Die kolportierten Forderungen nach einem Strategiewandel und einer Branchenkonsolidierung zeigten, dass sich etwas tue, kommentierte Barclays-Analyst Andrew Ross. Er habe seit Monaten darauf hingewiesen, dass der Status Quo bei Delivery Hero nicht haltbar sei.