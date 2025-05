Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag zur Eröffnung ein leichtes Plus verzeichnen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Börsenstart für den Dax Gewinne von 0,1 Prozent auf 24.017 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund einem Prozent an. Der EuroStoxx wird am Freitagmorgen 0,1 Prozent höher erwartet.