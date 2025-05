Die vage Hoffnung auf eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine könnte dem Dax nach seinem Rekordhoch vom Wochenauftakt am Dienstag eine weitere Bestmarke bescheren. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Börsenstart für den Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 23.950 Punkte. Auch der EuroStoxx wird etwas höher erwartet.