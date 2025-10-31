Wie bereits am Vortag dürfte sich im Dax auch am Freitag zunächst wenig tun. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,1 Prozent auf 24.089 Punkte. Für den EuroStoxx 50 , dem Leitbarometer der Eurozone, deutet sich ein Abschlag von 0,3 Prozent an.