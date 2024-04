In den USA dürfte eine Zinswende angesichts weiterhin recht hoher Inflation zwar auf sich warten lassen. Angesichts insgesamt starker US-Konjunkturdaten und der anstehenden Berichtssaison zum ersten Quartal konzentrieren sich die Anleger allerdings schon aufs Positive: die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und die Unternehmensgewinne. Los geht die Bilanzsaison in den USA an diesem Freitag mit den Quartalszahlen grosser Bankhäuser wie JPMorgan , Wells Fargo und der Citigroup .