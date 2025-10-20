Die runde Marke von 24.000 Punkten übt am Montag weiter eine hohe Anziehungskraft auf den Dax aus. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,8 Prozent auf 24.031 Punkte, nachdem er am Freitag noch deutlich unter der runden Marke geschlossen hatte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zum Wochenauftakt 0,6 Prozent höher erwartet.