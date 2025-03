Der jüngsten Achterbahnfahrt am deutschen Aktienmarkt winkt am Mittwoch eine Fortsetzung. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Dax-Indikator ein Plus von 2,3 Prozent auf 22.850 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird knapp 2 Prozent erholt erwartet. Bei beiden Indizes stehen seit Jahresbeginn trotz der Turbulenzen der vergangenen Tage immer noch prozentual zweistellige Gewinne zu Buche - im Gegensatz zu den überwiegend deutlichen Verlusten der grossen US-Börsenbarometer.