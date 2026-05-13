Nun steht der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China an. Marktexperte Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt es «das meistbeachtete Ereignis des heutigen Tages». Vordergründig gehe es um den Handel, denn Trump reise mit dem «Who's Who der amerikanischen Wirtschaft» nach Peking, schrieb er. Der Besuch werde jedoch vom Iran-Krieg überschattet. Der innenpolitische Druck auf Trump, den Krieg zu beenden, sei angesichts der hohen Inflation im April nochmals gewachsen. «Ob er die Antworten darauf allerdings in Peking finden wird, ist fraglich.»