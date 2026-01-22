«Noch sind nicht viele Details zum geplanten Abkommen zwischen den USA und der NATO bekannt», schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. «Viel wichtiger ist für die Börsianer ohnehin die Info, dass die angedrohten Zusatzzölle am 1. Februar nicht in Kraft treten werden. Ob das Grönland-Thema damit dauerhaft zur Zufriedenheit aller gelöst werden kann, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt offen. Fürs Erste feiern die Börsen aber die neue Faktenlage.»