Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Dax einen Rückgang von rund 1,2 Prozent auf 20.995 Punkte. Am Dienstag war der deutsche Leitindex, angetrieben von Ausnahmen auf US-Zölle für Autos, noch über die runde Marke von 21.000 Punkten geklettert, am Hoch aus der Vorwoche bei 21.300 aber zurückgeprallt. Der EuroStoxx 50 wird am Mittwochmorgen mit einem Minus von rund 1,6 Prozent erwartet.