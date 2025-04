Ähnlich wie zuvor in New York zeichnet sich am Mittwoch in Frankfurt eine Erholung ab. Rückenwind kommt sowohl von Signalen zur US-Zollpolitik als auch von SAP . Das zuletzt unter Druck geratene Index-Schwergewicht hatte starke Geschäftszahlen präsentiert. Der Softwarekonzern schrieb einen deutlich höheren operativen Gewinn als von Analysten erwartet.