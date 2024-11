Im Fokus der Anleger steht bei Evotec Übernahmefantasie, die bereits zu Wochenbeginn aufgekeimt war. Das US-Unternehmen Halozyme Therapeutics hat es laut eigenen Angaben auf den Hamburger Wirkstoffforscher abgesehen. Der gebotene Preis liege bei 11 Euro je Aktie in bar. Evotec-Papiere schnellten vorbörslich bis auf 10,80 Euro und gewannen so rund ein Viertel im Vergleich zum Xetra-Schluss. Für Anleger ist das allerdings nur ein vergleichsweise schwacher Trost, waren sie doch bei über 21 Euro ins Jahr gestartet. Analysten betonten in ersten Reaktionen den hohen inneren Wert, der sich nun etwas besser herauskristallisiere.