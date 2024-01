Nach den moderaten Vortagesverlusten dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder etwas Fahrt aufnehmen. Der Dax könnte sich über das bisherige Rekordhoch bei gut 17 003 Punkten aufschwingen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex am Montag eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,25 Prozent auf 16 984 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit einem Anstieg um rund 0,3 Prozent erwartet.

30.01.2024 08:11