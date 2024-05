Rund eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax am Freitag ein Plus von 0,4 Prozent auf 17 968 Punkte. Damit würde sich der Dax wieder oberhalb der zuletzt umkämpften 50-Tage-Durchschnittslinie platzieren, die bei Charttechnikern als ein Indikator für den kurz- bis mittelfristigen Trend gilt. Dennoch deutet sich für das Börsenbarometer ein Wochenverlust von rund einem Prozent an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ähnlich erwartet wie der Dax.