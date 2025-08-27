Aus Unternehmenssicht könnten am Mittwoch deutsche Bankenwerte unter Verkaufsdruck stehen. Die Analysten von Goldman Sachs haben die Aktien der Deutschen Bank aus Bewertungsgründen von «Buy» auf «Neutral» und die Papiere der Commerzbank von «Neutral» auf «Sell» abgestuft. Beide Aktien seien zuletzt nicht nur dem Gesamtmarkt, sondern auch der Branche deutlich vorweg gelaufen, begründete Analyst Chris Hallam den Schritt. Für den europäischen Bankensektor bleibt er aber optimistisch.