Nach den deutlichen Verlusten vom Freitag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zum Auftakt der neuen Woche wieder aufwärtsgehen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von rund 0,9 Prozent auf 23.212 Punkte. Damit sollte sich der Dax wieder seinem bisherigen Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag bei 23.475 Punkten nähern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montagmorgen 0,7 Prozent höher erwartet.