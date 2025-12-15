Nach dem Rücksetzer vom Freitag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zum Auftakt der letzten vollen Vorweihnachtswoche wieder nach oben gehen. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisiert der X-Dax ein Plus von 0,4 Prozent auf 24.294 Punkte. Damit würde der Dax seinen Aufwärtstrend der vergangenen drei Wochen bestätigen. Nach unten bleiben die Blicke auf die 24.000-Punkte-Marke gerichtet, nach oben auf den Oktober-Rekord von 24.771 Zählern.