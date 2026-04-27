Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Nordex im Anlegerfokus stehen. Der Windanlagenbauer steigerte den Umsatz im ersten Quartal um elf Prozent. Das operative Ergebnis (Ebitda) legte sogar um fast zwei Drittel zu. Die entsprechende Marge lag damit bei 8,2 Prozent, also 2,7 Prozentpunkte höher als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt bei allen Kennziffern weniger auf dem Zettel. «Auf den ersten Blick ein starkes Ergebnis», urteilte ein Händler am Morgen. Doch die Aktie habe bereits eine gute Entwicklung hinter sich. Auch angesichts des negativen Free Cashflow könnte es im weiteren Verlauf zu Gewinnmitnahmen kommen, hiess es weiter.